Совет Европы принял план действий по защите беженцев и детей-мигрантов

Ситуация с беженцами в Европе (4446)

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Уставной орган Совет Европы — Комитет министров — на заседании в Никосии принял план действий по защите беженцев и детей-мигрантов, сообщили РИА Новости в аппарате Совета.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

"С 19 мая 2017 года в ходе 127-й сессии Комитета министров в Никосии (Кипр) 47 европейских государств приняли план действий по защите беженцев и детей-мигрантов (2017-2019)", — рассказал собеседник агентства.

Он привел слова генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, отметившего в этой связи, что "сегодня Совет Европы принял решение принять конкретные меры по защите беженцев и детей-мигрантов, бегущих от войны, насилия и преследования".

"Мы должны предотвратить факты, при которых ребенок становится жертвой насилия, жестокого обращения, эксплуатации, используется в торговле. Это моральный императив", — отметил генсек.

Собеседник агентства в аппарате Совета пояснил, что под "план действий попадают все сферы деятельности Организации". Координация работы на этом направлении доверена специальному представителю генерального секретаря по вопросам миграции и беженцев, послу Томасу Босеку.

Новый документ Совет Европы предполагает конкретные действия 47 стран Совета Европы в области защиты беженцев с особым акцентом на беспризорных детях. Документ призывает страны обеспечить доступ к правам и процедурам, адаптированным для детей, обеспечить их эффективную защиту, улучшить интеграцию детей в Европе.

"План действий учитывает взаимодополняемость и сотрудничество с Европейским Союзом и другими ключевыми партнерами", — добавил собеседник агентства.