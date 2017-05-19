Ассанж после прекращения дела об изнасиловании выложил фото довольного себя

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж опубликовал в Twitter фотографию довольного себя после сообщения о том, что прокуратура Швеции прекратила следствие в отношении него по делу об изнасиловании.
Ассанж опубликовал фотографию, на которой он улыбается и выглядит счастливым. На его странице в Twitter пока не было каких-либо комментариев к самому решению шведской прокуратуры.
19 мая 2017 г.
Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.