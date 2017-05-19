Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа об изнасиловании

СТОКГОЛЬМ, 19 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, которого подозревали в изнасиловании.

"Прокурор Марианн Ню сегодня приняла решение о прекращении предварительного следствия по делу Джулиана Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании", — говорится в сообщении для прессы.

Подробности прокурор намерена раскрыть на встрече с журналистами, пресс-конференция запланирована на 13.00 мск.

Расследование в отношении Ассанжа началось летом 2010 года, когда две женщины заявили о его сексуальных притязаниях во время пребывания в Стокгольме. В декабре того же года основателя Wikileaks задержали в Лондоне по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог.

В 2012 Ассанж обратился к властям Эквадора с просьбой о политическом убежище, поскольку опасался, что Швеция выдаст его в США. С тех пор он находится в эквадорском посольстве в Лондоне.