Посол Армении считает важным фактором присутствие российских СМИ в стране

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Посол Армении в РФ Вардан Тоганян считает важным стабилизирующим фактором присутствие российских СМИ в стране.

"Русскоязычные медиа всегда были и остаются на информационном пространстве Армении. Среди лицензируемых медиа у нас представлены все крупные российские телекомпании, в радио эфире, конечно же, присутствует "Россия сегодня", не говоря о коммерческих радиостанциях московских и российских, которые присутствуют, наверное, все", — сказал дипломат, выступая на открытии третьего Международного Форума "Русскоязычное вещание в условиях повышения роли информации в мире", проходящем в МИА "Россия сегодня".

По словам посла, присутствие российских СМИ в Армении – это "не только некое цивилизационное явление, некая культура, которая преподносится нам, но и окно в большой информационный мир".

"Это важно, поскольку позиции наших стран во многих международных вопросах совпадают. И мы полагаем, присутствие российских медиа в информационном пространстве как на русском языке, так и на национальном языке очень важным стабилизирующим (фактором – ред). Мы полагаем, что и дальше будем развивать сотрудничество с российскими вещателями", — сказал Тоганян.

Он также сообщил, что Армения готова провести следующий Международный форум русскоязычных вещателей в Ереване.

"Для этого мы готовы предоставить все возможные условия", — добавил дипломат.

Форум организует Российская Академия Радио (РАР) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также при содействии департамента информации и печати МИД России. Задачи форума — содействовать формированию объективного образа России за рубежом, повышению уровня грамотности и владения русским языком в иностранных СМИ, продвижению русской культуры и русского языка. Форум проводится для укрепления международного сотрудничества среди представителей радио- и телесообщества, вещающих на русском языке в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.