Согласно опросу Меркель уверенно опережает Шульца по популярности

БЕРЛИН, 19 мая – РИА Новости, Маргарита Костив. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель уверенно опережает по популярности экс-главу Европарламента Мартина Шульца за четыре месяца до выборов в бундестаг.

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября. По их итогам будет сформировано правительство и объявлен канцлер (глава правительства).

Согласно данным опроса Politbarometer Extra, проведенного по запросу телеканала ZDF, за Меркель готовы отдать свои голоса 57% жителей Германии, в то время как за Шульца — 33%.

Меркель также впервые за два года вновь возглавила рейтинг десяти самых важных немецких политиков. На втором месте списка – министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле, на третьем – премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн ("Зеленые"), министр иностранных дел Зигмар Габриэль и глава МВД Томас де Мезьер заняли четвертую и пятую позиции.

Что касается текущих рейтингов партий, то Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Меркель готовы поддержать 38% респондентов, а Социал-демократическую парию Германии (СДПГ) Шульца – 27%. В федеральный парламент также проходят "Левые" (9%), свободные демократы (8%), "Зеленые" и партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" (7%).

Несмотря на довольно стабильные рейтинги партий, лишь 33% опрошенных считают, что исход парламентских выборов ясен, но большинство (66%) придерживаются обратной точки зрения. При этом 73% респондентов ожидают победы ХДС и лишь 9% рассчитывают на триумф СДПГ. Еще 5% продолжают верить в потенциал других партий.

Опрос проводился с 16 по 18 мая, в нем приняли участие 1 тысяча 344 совершеннолетних жителя Германии.

В минувшее воскресенье СДПГ потерпела поражение на выборах в земельный парламент на своей политической родине – в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия: консерваторы одержали победу, набрав 33% против 31,2% у социал-демократов. Выборы ознаменовали старт политической кампании 2017 года. Это первое голосование в новом избирательном цикле, кульминацией которого станут сентябрьские выборы в бундестаг.