В ДРК ухудшилась ситуация с лихорадкой Эбола

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по лихорадке Эбола в Демократической Республике Конго, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"По информации ВОЗ новые случаи с подозрением на лихорадку Эбола отмечены в районах Азанде и Намбве, которые находятся на северо-востоке Демократической Республики Конго на границе с Южным Суданом", — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в настоящее время зарегистрирован 21 случай с подозрением на лихорадку Эбола, из которых три завершились летальным исходом. Число лабораторно подтвержденных случаев не изменилось (два случая), проводятся лабораторные исследования пяти новых образцов крови.

По данным российского надзорного ведомства, под медицинским наблюдением находятся 400 человек, близко контактировавших с заболевшими. Национальные органы здравоохранения принимают меры по локализации вспышки заболевания и отслеживанию контактов.

"В настоящее время ВОЗ не рекомендует никаких ограничений в отношении путешествий и торговли с Демократической Республикой Конго. Роспотребнадзором обращает внимание российских граждан на ситуацию и просит учитывать ее при планировании поездок", — отметили в ведомстве.