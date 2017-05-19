Варшава назвала условие для приема беженцев

ВАРШАВА, 19 мая — РИА Новости. Польша готова принимать только тех беженцев, которые сами захотят в ней жить, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью немецкому изданию Die Welt.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер-министр страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства.

"Не стоит расселять беженцев против их воли. Люди, которые бегут от войны в Сирии или из других регионов…, ищут не только комфортной жизни, но также большего процветания. Беженцы предпочитают ехать в Германию, Бельгию, Австрию или Швецию, потому что там они получат больше финансовой поддержки", — сказал Ващиковский.

При этом он заверил, что правительство Польши "остается открытым для приема беженцев из зон войны, если они дойдут до наших границ".

Во вторник еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.