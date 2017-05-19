Варшава назвала условие для приема беженцев

ВАРШАВА, 19 мая — РИА Новости. Польша готова принимать только тех беженцев, которые сами захотят в ней жить, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью немецкому изданию Die Welt.
"Не стоит расселять беженцев против их воли. Люди, которые бегут от войны в Сирии или из других регионов…, ищут не только комфортной жизни, но также большего процветания. Беженцы предпочитают ехать в Германию, Бельгию, Австрию или Швецию, потому что там они получат больше финансовой поддержки", — сказал Ващиковский.
При этом он заверил, что правительство Польши "остается открытым для приема беженцев из зон войны, если они дойдут до наших границ".
В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.