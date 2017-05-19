В агентстве продовольственной безопасности Молдавии идут обыски

КИШИНЕВ, 19 мая – РИА Новости. Обыски проходят в пятницу в Национальном агентстве продовольственной безопасности Молдавии, заявил РИА Новости глава Антикоррупционной прокуратуры республики Виорел Морарь.

"Проходят обыски в Национальном агентстве продовольственной безопасности… На данном этапе проводятся следственные мероприятия. Пока больше никакой информации", — сказал Морарь.

На вопрос о том, в связи с чем проходят обыски, прокурор ответил, что детали будут представлены позже.

По информации ряда местных СМИ, обыски связаны с нарушениями, допущенными сотрудниками агентства во время выдачи сертификатов.

В Молдавии с осени прошлого года начались массовые задержания по подозрению в коррупции. Под "чистку" уже попали сотрудники таможенной службы, судьи, работники Лицензионной палаты и полиции, а также замминистра экономики Валерий Трибой, министр сельского хозяйства и продовольственной промышленности Эдуард Грама, глава Минтранспорта Юрий Киринчук, вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, руководитель кишиневского управления транспорта Игорь Гамрецкий.