В Мексике трое преступников ограбили 29 полицейских

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Трое вооруженных людей ограбили 29 мексиканских полицейских, которые ехали из Акапулько в Мехико, сообщает издание Universal со ссылкой на источники в национальной комиссии по безопасности (CNS).

По информации CNS, сотрудники федеральной полиции Акапулько ехали в понедельник вечером в Мехико на туристическом автобусе. Ни у кого из них не было при себе оружия.

Автобус сломался по пути, и водитель был вынужден остановиться. Этим воспользовались нападавшие, которые угрожали полицейским оружием и забрали у них часы, мобильные телефоны и рюкзаки.

Полицейские в ходе инцидента не пострадали. Сотрудники CNS заявили, что проведут расследование в отношении нападавших.