В Литве неизвестный бросил петарду на территорию посольства Белоруссии

ВИЛЬНЮС, 19 мая — РИА Новости. Неизвестный бросил петарду на территорию посольства Белоруссии в Литве, сообщила в пятницу пресс-служба диппредставительства.

"Восемнадцатого мая на территорию посольства был брошен предмет (предположительно, петарда). Полицией Литвы ведется расследование", — говорится в сообщении на странице посольства в Twitter.

18.05.2017 на территорию Посольства был брошен предмет (предположительно петарда). Полицией #Литва ведется расследование. Пострадавших нет. pic.twitter.com/DhfU3qNC21 — BelEmbassyLt (@BelEmbassyLt) 19 мая 2017 г.

Как уточнила пресс-служба, пострадавших нет.

По информации агентства Sputnik Литва, департамент полиции в Вильнюсе сообщил, что подрывной заряд был помещен в пачку сигарет. Инцидент произошел примерно в 20.26 (совпадает с мск).