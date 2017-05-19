Флагман ВМС Украины вышел из строя сразу после ремонта

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Военная прокуратура Южного региона Украины подала в суд на компанию-подрядчика из-за некачественного ремонта флагмана украинских ВМС "Гетман Сагайдачный". Об этом говорится на сайте Генеральной прокуратуры страны.

Отмечается, что фрегат вышел из строя почти сразу после ремонтных работ. Причина неисправности заключается в поломке дизельного двигателя корабля, которую компания-подрядчик не смогла устранить в течение установленного срока.

В связи с этим прокуратура требует взыскать с предприятия "штрафные санкции в интересах государства" на сумму 668 тысяч гривен.

При этом, как напоминают украинские СМИ, флагман был отправлен на ремонт на прошлой неделе, а на проведение работ было выделено 14,5 миллионов гривен.