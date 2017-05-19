США хотят запретить проносить ноутбуки на все рейсы, прибывающие в страну

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения запрета на пронос ноутбуков на всех рейсах, направляющихся в США, пишет издание Financial Times.

Представители министерства внутренней безопасности США, встретившиеся на этой неделе членами Еврокомиссии в Брюсселе, сообщили, что Европа не станет исключением в случае распространения запрета на провоз крупных электронных устройств на все рейсы, направляющиеся в США, пишет газета.

Встреча состоялась после того, как появилась информация о намерениях США запретить перевозку ноутбуков в салонах самолетов, направляющихся в страну из некоторых европейских стран. Как отмечает издание, американская сторона пообещала предупредить Брюссель о мерах, связанных с любым расширением запрета.

Представитель министерства внутренней безопасности США Дэвид Лэпан сообщил, что глава ведомства Джон Келли рассматривает возможность расширения запрета, однако решение по этому вопросу пока не принято.

"Мы рассматриваем возможность расширения запрета, действующего в данный момент по отношению к странам Ближнего Востока и Северной Африки, и этот запрет может касаться Европы и других мест", — приводит издание слова Лэпана.

В то же время телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на неназванного европейского чиновника ранее сообщила, что в ходе переговоров власти США и ЕС отказались от идеи запретить пронос ноутбуков и планшетов в салон самолета на авиарейсах из стран Европы в США.

Ранее США ввели запрет на пронос на борт авиарейсов в США электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов (исключение составляют медицинские устройства). Запрет касается десяти аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, он вступил в силу 25 марта.