США хотят запретить проносить ноутбуки на все рейсы, прибывающие в страну

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения запрета на пронос ноутбуков на всех рейсах, направляющихся в США, пишет издание Financial Times.
Встреча состоялась после того, как появилась информация о намерениях США запретить перевозку ноутбуков в салонах самолетов, направляющихся в страну из некоторых европейских стран. Как отмечает издание, американская сторона пообещала предупредить Брюссель о мерах, связанных с любым расширением запрета.
"Мы рассматриваем возможность расширения запрета, действующего в данный момент по отношению к странам Ближнего Востока и Северной Африки, и этот запрет может касаться Европы и других мест", — приводит издание слова Лэпана.
В то же время телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на неназванного европейского чиновника ранее сообщила, что в ходе переговоров власти США и ЕС отказались от идеи запретить пронос ноутбуков и планшетов в салон самолета на авиарейсах из стран Европы в США.
Ранее США ввели запрет на пронос на борт авиарейсов в США электроники крупнее сотовых телефонов и смартфонов (исключение составляют медицинские устройства). Запрет касается десяти аэропортов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, он вступил в силу 25 марта.