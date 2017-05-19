Uber уволит инженера, если он не вернет Alphabet документы по беспилотнику

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Компания Uber Technologies пригрозила уволить инженера по беспилотным автомобилям Энтони Левандовски, если он не выполнит распоряжение суда вернуть американскому холдингу Alphabet Inc., владеющему компанией Google, все документы, касающиеся разработки беспилотника, сообщает агентство Рейтер.
Компания Waymo, занимающаяся созданием беспилотного автомобиля в Alphabet, ранее обвинила бывших инженеров Google в том, что они украли схему применяемой в беспилотных автомобилях технологии лидара (лазерного локатора) и использовали ее в стартапе Uber, компании Otto, которая также специализируется на технологии беспилотного вождения.
В Waymo также подозревают, что Левандовски установил особое программное обеспечение на свой корпоративный лэптоп, чтобы иметь доступ к серверу с чертежами Waymo, после чего загрузил 9,7 гигабайт конфиденциальных файлов и коммерческих тайн компании, куда входили планы проектов, файлы с чертежами и тестовая документация, говорится в тексте иска компании.
Суд в Сан-Франциско постановил, что Uber должен к 31 мая вернуть все скачанные материалы и воспрепятствовать их использованию со стороны Левандовски. Кроме того, согласно решению суда, Левандовски должен быть отстранен от работы, связанной с использованием лидара. При этом суд решил, что Uber может продолжить разработку беспилотного автомобиля.