Uber уволит инженера, если он не вернет Alphabet документы по беспилотнику

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Компания Uber Technologies пригрозила уволить инженера по беспилотным автомобилям Энтони Левандовски, если он не выполнит распоряжение суда вернуть американскому холдингу Alphabet Inc., владеющему компанией Google, все документы, касающиеся разработки беспилотника, сообщает агентство Рейтер.

"Uber сказал Левандовски, что он должен выполнить распоряжение (суда — ред.) о возвращении документов Waymo, иначе он будет уволен", — передает агентство слова адвокатов Левандовски. Юристы, в свою очередь, попросили суд смягчить решение, чтобы Uber не увольнял Левандовски, если тот воспользуется своими конституционными правами, в частности, правом не свидетельствовать против себя, и не предъявит якобы украденные документы.

Компания Waymo, занимающаяся созданием беспилотного автомобиля в Alphabet, ранее обвинила бывших инженеров Google в том, что они украли схему применяемой в беспилотных автомобилях технологии лидара (лазерного локатора) и использовали ее в стартапе Uber, компании Otto, которая также специализируется на технологии беспилотного вождения.

В частности, учредитель Otto и сооснователь проекта беспилотника в Google Энтони Левандовски, по версии Waymo, перед своим уходом после девяти лет работы в январе 2016 года загрузил себе более 14 тысяч конфиденциальных файлов с фирменными схемами различных аппаратных систем Waymo, включая схему лидара.

В Waymo также подозревают, что Левандовски установил особое программное обеспечение на свой корпоративный лэптоп, чтобы иметь доступ к серверу с чертежами Waymo, после чего загрузил 9,7 гигабайт конфиденциальных файлов и коммерческих тайн компании, куда входили планы проектов, файлы с чертежами и тестовая документация, говорится в тексте иска компании.

Суд в Сан-Франциско постановил, что Uber должен к 31 мая вернуть все скачанные материалы и воспрепятствовать их использованию со стороны Левандовски. Кроме того, согласно решению суда, Левандовски должен быть отстранен от работы, связанной с использованием лидара. При этом суд решил, что Uber может продолжить разработку беспилотного автомобиля.