Посла Украины вызвали к папе Римскому из-за "церковных законов"

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Посла Украины при Ватикане вызвали к папе Римскому в связи с резонансными законопроектами о статусе религиозных организаций, направленными против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), сообщил клирик УПЦ МП, протоиерей Николай Данилевич.

"К сведению народных депутатов Верховной рады Украины. Ватикан обеспокоен возможностью принятия 4128 и 4511 (законов против УПЦ МП — ред.). Вызвали нашего посла Украины при Ватикане. Ватикан полностью солидарен с позицией, высказанной римско-католическим епископом Станиславом Широкорадюком на эту тему", — написал он в Facebook.

Ранее епископ Харьковско-Запорожской диецезии римско-католической церкви на Украине Станислав Широкорадюк раскритиковал эти законы.

В четверг Рада планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый предусматривает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй проект предполагает предоставить право прихожанам менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют как на Украине, так и за ее пределами. В Украинской православной церкви Московского патриархата считают эти законы репрессивными и опасаются, что они узаконят захват храмов. Однако парламент не успел рассмотреть эти документы.

Ранее в Кремле назвали недопустимыми какие-либо действия, нарушающие интересы Русской православной церкви на Украине.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, за 2014-2016 годы УПЦ МП потеряла 40 храмов.