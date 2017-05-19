КНДР модернизирует космодром Сохэ, сообщили южно-корейские СМИ

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что КНДР проводит работы по усовершенствованию пусковой площадки в Тончханни, провинции Пхенан-Пукто на побережье Желтого моря, также известного как космодром Сохэ, сообщает американо-южнокорейский портал 38 North.
В конце марта на ракетном полигоне Сохэ были проведены испытания двигателя большой тяги. Испытаниями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Facility upgrades cont at #DPRK's Sohae Satellite Launching Station, incl. new road, guard/obs positions, excavation https://t.co/YSvjRwJdKG pic.twitter.com/H14qHMAaFQ— 38 North (@38NorthNK) 18 мая 2017 г.