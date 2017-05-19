КНДР модернизирует космодром Сохэ, сообщили южно-корейские СМИ

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что КНДР проводит работы по усовершенствованию пусковой площадки в Тончханни, провинции Пхенан-Пукто на побережье Желтого моря, также известного как космодром Сохэ, сообщает американо-южнокорейский портал 38 North.

По данным сайта, на фотографиях видно, что власти строят новую дорогу к космодрому, поставили дополнительные наблюдательные пункты и роют котлован рядом с пусковой площадкой, назначений которого пока не ясно.

В конце марта на ракетном полигоне Сохэ были проведены испытания двигателя большой тяги. Испытаниями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

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