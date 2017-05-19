В одном из районов Киева из-за прорыва теплосети обвалился асфальт

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Обвал асфальта произошел в одном из районов Киева из-за прорыва теплосети, дорога перекрыта, 25 домов остались без воды, сообщила в пятницу Телевизионная служба новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

"В Киеве на Оболони из-за прорыва теплосети на проспекте Героев Сталинграда произошел обвал асфальта, а 25 домов остались без воды", — сообщается на сайте ТСН.

Также отмечается, что дорога на месте аварии была залита водой, ее перекрыли в обе стороны, коммунальщики ведут ремонтные работы и обещают завершить их к вечеру субботы.

Киевская администрация на своем сайте подтвердила информацию об аварии. В частности, по ее информации, изменен маршрут троллейбусов по проспекту Героев Сталинграда и улице Маршала Тимошенко "из-за повреждения дорожного полотна (прорыва теплосети)". На месте работают коммунальные службы города.

На Героев Сталинграда в Киеве провалился асфальт, изменено движение транспорта (видео) https://t.co/JB4lzY5seV — ФАКТЫ (@faktyua) 19 мая 2017 г.

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