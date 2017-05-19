В Брюсселе перед саммитом НАТО пройдет акция протеста против Трампа

БРЮССЕЛЬ, 19 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Марш противников президента США Дональда Трампа пройдет 24 мая в Брюсселе, в день его прибытия в столицу Бельгии для участия в саммите НАТО, который пройдет 25 мая.

Как сообщила в пятницу газета Derniere heure , в разрешенной столичными властями акции протеста под названием Trump not welcome ("Трамп не приветствуется") примут участие около 9 тысяч человек. Костяк манифестантов, по данным издания, составят граждане Германии, Франции и Нидерландов, которые начнут собираться в Брюсселе с понедельника.

Представитель бельгийского Национального профсоюза полиции и агентов безопасности (SNPS) Фредерик Фортунато ранее высказал обеспокоенность тем, что тренировочные мероприятия для стражей порядка, которые будут обеспечивать безопасность визита Трампа в Брюссель, организовали лишь за неделю до события.

По данным Derniere heure, безопасность встречи лидеров стран НАТО будут обеспечивать 3120 полицейских.