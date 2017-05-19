Премьер Украины предложил Раде рассмотреть вопрос о недоверии правительству

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил депутатам Верховной Рады на следующей неделе рассмотреть вопрос о доверии или недоверии к его правительству, сообщает сайт телевизионной службы новостей ТСН украинского телеканала "1+1".
"Я предлагаю на следующей неделе внести резолюцию", — заявил премьер накануне поздно вечером в эфире "1+1".
"Я не боюсь отчета правительства в парламенте", — сказал Гройсман на замечания журналистки о том, что он якобы избегает встречи с депутатами из-за страха потерять должность. "Когда был год (работы правительства — ред.), я вышел, 14 апреля, отчитался", — подчеркнул глава кабмина и добавил, что то же делают в профильных комитетах его министры.
После завершения года работы, когда закончился "иммунитет" правительства Гройсмана, у парламента появляется возможность инициировать его отставку. 14 апреля оппозиционная партия "Батькивщина" зарегистрировала проект постановления Верховной рады о признании неудовлетворительной деятельности правительства Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Вместе с тем, на данный момент вероятность такого развития событий крайне низка, так как коалиция в Верховной раде в целом довольна работой правительства и достаточного количества голосов для этого решение нет. При этом эксперты не исключают, что ряд политических сил попытаются сместить Гройсмана, чтобы спровоцировать очередной политический кризис на Украине и добиться досрочных парламентских выборов.