Водитель "слышал голоса": СМИ узнали детали наезда на толпу в Нью-Йорке

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Один человек погиб и 22 получили травмы в результате наезда автомобиля на толпу людей. По предварительным данным, случившееся не связано с терроризмом: на допросах задержанный рассказал, что "слышал голоса".
Что случилось
В результате погибла 18-летняя девушка, более 20 человек пострадали. По данным генконсульства, россиян среди них нет.
По словам очевидцев, в первые минуты после ДТП на Таймс-сквер началась паника.
"За две улицы я увидел поднимающийся дым, полицейских, которые перегораживали квартал и пожарных. Было непонятно, что произошло", — рассказал один из них.
Другие свидетели пояснили, что увидели на месте аварии разбросанную одежду и обувь.
Виновник аварии пытался скрыться, однако был задержан прибывшими полицейскими.
Что известно о водителе
В полиции журналистам рассказали, что за последние девять лет Рохаса дважды арестовывали за вождение в нетрезвом виде.
После инцидента на Таймс-сквер он вновь прошел тест на опьянение. Официальных результатов пока нет, однако агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что следов алкоголя в крови задержанного не нашли.
На допросах Рохас заявил, что "слышал голоса" и думал, что скоро умрет.
Друзья подозреваемого рассказали, что после возвращения со службы поведение Рохаса изменилось. Например, мужчина якобы стал писать "сумасшедшие вещи" в интернете. Кроме того, у него были проблемы с деньгами.
Состояние пострадавших
"Еще трое пострадавших получили крайне серьезные, но не критические травмы, они также были направлены в ближайшие больницы, 15 человек получили менее серьезные травмы", — добавил Нигро в эфире телеканала CBS.
По словам комиссара, медики оказали всем пострадавшим помощь, сейчас их жизни ничто не угрожает.
Версии
По данным властей, инцидент в Нью-Йорке никак не связан с терроризмом.
"На основе имеющейся у нас информации нет оснований считать, что это был теракт", — заявил на пресс-конференции мэр города Билл Де Блазио, прибывший на место ЧП.
"Нью-Йорк является самым безопасным городом в Америке, и это было доказано много раз", — отметил Де Блазио.
Полиция согласна с мнением городских властей.
"Полицейское управление города Нью-Йорк: никакой видимой связи с терроризмом нет", — сообщил телеканал CBS News.
Угроза терактов
В последнее время террористы не раз выбирали автомобили в качестве орудия атаки на мирных прохожих. Правда, ранее такой способ совершения терактов практиковался, в основном, в Европе.
Так, например, седьмого апреля грузовик на высокой скорости наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Погибли три человека.
Однако самый громкий подобный инцидент произошел в июле 2016 года в Ницце. Водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Тогда погибли 86 человек, более 430 пострадали.
В середине апреля глава министерства внутренней безопасности США Джон Келли, заявил что террористическая угроза в стране сейчас также высока, как это было 11 сентября 2001 года, когда боевики "Аль-Каиды"* захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона.
Кроме того, в начале мая госдеп предупредил об угрозе терактов в Европе.
"Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся угрозе террористических атак по всей Европе. Это предупреждение истекает 1 сентября 2017 года", — говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства.