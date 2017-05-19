Водитель "слышал голоса": СМИ узнали детали наезда на толпу в Нью-Йорке

Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке (21)

Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. 18 мая 2017

Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. 18 мая 2017

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Один человек погиб и 22 получили травмы в результате наезда автомобиля на толпу людей. По предварительным данным, случившееся не связано с терроризмом: на допросах задержанный рассказал, что "слышал голоса".

Что случилось

Инцидент произошел на площади Таймс-сквер. Автомобиль "Хонда" на большой скорости вылетел на тротуар, где сбил несколько десятков прохожих.

В результате погибла 18-летняя девушка, более 20 человек пострадали. По данным генконсульства, россиян среди них нет.

По словам очевидцев, в первые минуты после ДТП на Таймс-сквер началась паника.

"За две улицы я увидел поднимающийся дым, полицейских, которые перегораживали квартал и пожарных. Было непонятно, что произошло", — рассказал один из них.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Автомобиль наехал на пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Кадры с места ЧП

Другие свидетели пояснили, что увидели на месте аварии разбросанную одежду и обувь.

Виновник аварии пытался скрыться, однако был задержан прибывшими полицейскими.

Что известно о водителе

По данным полиции, за рулем автомобиля находился 26-летний житель Бронкса по имени Ричард Рохас. Известно, что ранее он служил в американских ВМС.

В полиции журналистам рассказали, что за последние девять лет Рохаса дважды арестовывали за вождение в нетрезвом виде.

После инцидента на Таймс-сквер он вновь прошел тест на опьянение. Официальных результатов пока нет, однако агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что следов алкоголя в крови задержанного не нашли.

Источник Ассошиэйтед Пресс также рассказал о том, что на прошлой неделе Рохаса задержали за то, что угрожал ножом сотруднику нотариальной конторы. Один из полицейских сообщил, что во время прошлого ареста Рохас опасался, что за ним ведется слежка.

На допросах Рохас заявил, что "слышал голоса" и думал, что скоро умрет.

Друзья подозреваемого рассказали, что после возвращения со службы поведение Рохаса изменилось. Например, мужчина якобы стал писать "сумасшедшие вещи" в интернете. Кроме того, у него были проблемы с деньгами.

Состояние пострадавших

Комиссар пожарной службы Нью-Йорка Дэниэл Нигро рассказал, что состояние четырех человек, пострадавших при наезде на Таймс-сквер, оценивается как критическое. Медики зафиксировали у них различные травмы, в том числе открытые переломы.

"Еще трое пострадавших получили крайне серьезные, но не критические травмы, они также были направлены в ближайшие больницы, 15 человек получили менее серьезные травмы", — добавил Нигро в эфире телеканала CBS.

По словам комиссара, медики оказали всем пострадавшим помощь, сейчас их жизни ничто не угрожает.

Версии

По данным властей, инцидент в Нью-Йорке никак не связан с терроризмом.

"На основе имеющейся у нас информации нет оснований считать, что это был теракт", — заявил на пресс-конференции мэр города Билл Де Блазио, прибывший на место ЧП.

Градоначальник заверил, что полицейские способны обеспечить безопасность жителей.

"Нью-Йорк является самым безопасным городом в Америке, и это было доказано много раз", — отметил Де Блазио.

Полиция согласна с мнением городских властей.

"Полицейское управление города Нью-Йорк: никакой видимой связи с терроризмом нет", — сообщил телеканал CBS News.

Угроза терактов

В последнее время террористы не раз выбирали автомобили в качестве орудия атаки на мирных прохожих. Правда, ранее такой способ совершения терактов практиковался, в основном, в Европе.

Так, например, седьмого апреля грузовик на высокой скорости наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Погибли три человека.

В конце марта в Лондоне британец-исламист Халид Масуд на машине проехал по Вестминстерскому мосту и заехал на тротуар, сбивая людей. Террориста удалось остановить лишь у здания парламента, где он был убит полицейскими. Жертвами теракта стали пять человек, еще 50 пострадали.

Однако самый громкий подобный инцидент произошел в июле 2016 года в Ницце. Водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Тогда погибли 86 человек, более 430 пострадали.

В середине апреля глава министерства внутренней безопасности США Джон Келли, заявил что террористическая угроза в стране сейчас также высока, как это было 11 сентября 2001 года, когда боевики "Аль-Каиды"* захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагона.

"Угроза нашей нации и нашему американскому образу жизни не пропала. В действительности, угроза распространилась и рассредоточилась, и риск настолько же велик сегодня, как это было в то утро сентября почти 16 лет назад", — заявил Келли.

Кроме того, в начале мая госдеп предупредил об угрозе терактов в Европе.

"Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся угрозе террористических атак по всей Европе. Это предупреждение истекает 1 сентября 2017 года", — говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства.