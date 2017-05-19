При обстреле села Коминтерново на юге ДНР пострадала женщина

ДОНЕЦК, 19 мая — РИА Новости. Женщина ранена в результате обстрела села Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков, сообщили РИА Новости в администрации Новоазовского района.

"В 22.30 в результате обстрела в Коминтерново ранена женщина, она госпитализирована, у нее осколочное ранение руки", — сказали в мэрии.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.