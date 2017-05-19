СМИ: Трамп может нанять команду юристов в ходе "российского" расследования

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может нанять команду юристов, которые будут представлять его интересы в ходе специального расследования так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году, передает телеканал CNN.

Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

По данным телеканала, в четверг Трамп встретился в Белом доме со своими советниками, чтобы обсудить перспективы расследования возможность прибегнуть к услугам специально нанятых адвокатов. Сообщается, что на встрече присутствовал личный юрист Трампа Майкл Коэн.

"Ему (Трампу) нужны дополнительные люди. Все понимают, что ему нужно больше огневой мощи", — заявил телеканалу один из членов Республиканской партии, знакомый с ситуацией.

Сам Трамп ранее заявил, что назначение бывшего главы ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по "вмешательству РФ" в выборы в США — часть "охоты на ведьм", которая разделяет страну.