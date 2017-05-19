Аятолла Али Хаменеи проголосовал на президентских выборах

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи одним из первых проголосовал на проходящих в стране президентских выборах, передает телеканал Press TV.

"Выборы очень важны, и судьба страны находится в руках народа", — заявил Хаменеи, проголосовавший на избирательном участке в Тегеране.

Голосование в Иране началось в 08.00 (07.30 мск) и продлится до 18.00 (16.30 мск), но, вероятно, работа избирательных участков будет продлена из-за высокой явки.

Кандидатов четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Одновременно с президентскими в Иране пройдут выборы в городские советы и довыборы в парламент.