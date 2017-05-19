В Иране начались президентские выборы

ТЕГЕРАН, 19 мая — РИА Новости. Избирательные участки открылись в пятницу во всех городах Ирана на выборах нового президента страны, сообщает национальная избирательная комиссия.
Кандидатов четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.
Одновременно с президентскими в Иране пройдут выборы в городские советы и довыборы в парламент.
Выборы состоятся при усиленных мерах безопасности, их обеспечат около 300 тысяч сотрудников правоохранительных органов.