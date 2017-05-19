Китай и страны АСЕАН приняли проект Кодекса поведения в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай и страны АСЕАН в ходе консультаций одобрили рамочный проект общего Кодекса поведения в Южно-Китайском море.

Встреча высокопоставленных представителей стран АСЕАН и Китая, 14-я по счету, проходит 18-19 мая в городе Гуйян провинции Гуйчжоу. В АСЕАН входят Таиланд, Индонезия, Малайзия, Бруней, Филиппины, Мьянма, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Сингапур.

Издание "Жэньминь Жибао" сообщает, что и Китай, и страны АСЕАН подчеркнули важность согласования и одобрения этого документа, работа над которым началась еще в 2013 году. Представляющий китайскую сторону заместитель министра иностранных дел КНР Лю Чжэньминь сказал, что рамочный проект принимает во внимание интересы всех вовлеченных сторон и создает более благоприятную политическую обстановку для дальнейших консультаций по Кодексу.

Сообщается, что страны условились не публиковать текст проекта на время консультаций, чтобы избежать любого внешнего вмешательства.

Китай и страны АСЕАН в 2012 году подписали декларацию о международной политике в Южно-Китайском море, она также предусматривает создание общего Кодекса поведения всех вовлеченных государств.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.