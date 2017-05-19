На Тайване пожар в больнице унес жизни четырех человек

ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости, Анна Раткогло. Жертвами пожара в лечебно-реабилитационном центре для престарелых города Пиндун на юге острова Тайвань стали четыре человека, еще 55 пострадали, сообщает агентство CNA.

По данным экстренных служб, пожар разгорелся утром в пятницу, четыре человека сгорели заживо в своих постелях. Всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь, у них в основном наблюдаются симптомы отравления угарным газом.

Причина возникновения пожара пока неизвестна. Ведется расследование.