Власти эквадорской столицы отказались считать Мадуро важным гостем

МЕХИКО, 19 мая – РИА Новости. Столица Эквадора Кито не будет объявлять президента Венесуэлы Николаса Мадуро важным гостем и не будет ему вручать символические ключи от города, заявил мэр столицы Маурисио Родас.

Мадуро должен присутствовать 24 мая на церемонии вступления в должность нового президента Эквадора Ленина Морено.

"Наша глубокая озабоченность тем, что происходит в братской республике Венесуэла, каждый день там все больше погибших, что стало результатом жестоких репрессий последних месяцев", — приводит портал Universo заявление Родаса.

В то же время городской совет отказался объявлять Мадуро персоной нон грата в Кито, так как для включения этой инициативы в повестку дня не набралось достаточного числа голосов.

Родас сообщил также, что сейчас городские власти рассматривают возможность вручения символических ключей от Кито президентам других стран, которые также прибудут на церемонию. "Тем главам государств, которые уважают демократию и свободы", — уточнил мэр.

В Венесуэле с 4 апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших за это время превышает 40 человек.