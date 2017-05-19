Власти эквадорской столицы отказались считать Мадуро важным гостем

МЕХИКО, 19 мая – РИА Новости. Столица Эквадора Кито не будет объявлять президента Венесуэлы Николаса Мадуро важным гостем и не будет ему вручать символические ключи от города, заявил мэр столицы Маурисио Родас.
"Наша глубокая озабоченность тем, что происходит в братской республике Венесуэла, каждый день там все больше погибших, что стало результатом жестоких репрессий последних месяцев", — приводит портал Universo заявление Родаса.
В то же время городской совет отказался объявлять Мадуро персоной нон грата в Кито, так как для включения этой инициативы в повестку дня не набралось достаточного числа голосов.
В Венесуэле с 4 апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших за это время превышает 40 человек.