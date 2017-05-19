СМИ: парижанки массово жалуются на домогательства торговцев и мигрантов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Жительницы парижского квартала, расположенного вблизи знаменитой на весь мир достопримечательности — Базилики Сакре-Кер, массово жалуются на приставания на улицах со стороны агрессивно настроенных нелегальных торговцев и мигрантов, сообщает газета Parisien.
Как рассказали газете жительницы квартала, многие боятся уже выходить на улицу и отпускать детей одних в школу, некоторым пришлось пересмотреть привычные маршруты передвижения, другие сменили гардероб, отказавшись от привлекающих внимание вещей, выходить вечером на улицы уже небезопасно.
По свидетельству одной из парижанок, ей в волосы кидали зажженный окурок, другой угрожали ножом, в том же квартале ранее было совершено нападение сексуального характера на пожилую местную жительницу, которая одна возвращалась вечером домой.
В полиции заявляют, что с начала года провели в этом квартале 110 рейдов против нелегальных уличных торговцев, было задержано свыше 880 человек.
В январе прошлого года на жительниц и жителей Кельна были совершены массовые нападения со стороны мигрантов и беженцев. В полицию тогда поступило более 700 заявлений от женщин, пострадавших от сексуальных домогательств и побоев, также зафиксированы многочисленные кражи. По словам очевидцев, среди нападавших были молодые мужчины североафриканской и арабской внешности. Аналогичные преступления произошли в Гамбурге, Штутгарте, Берлине, Франкфурте-на-Майне, а также в Швеции, Финляндии, Австрии, Швейцарии и других европейских странах. События получили широкий общественный резонанс.