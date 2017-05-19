В Египте казнят восьмерых членов организации "Братья-мусульмане"

КАИР, 19 мая — РИА Новости. Уголовный суд города Даманхур в провинции Бухейра в четверг приговорил к смертной казни восьмерых членов местной ячейки запрещенной в стране ассоциации "Братья-мусульмане" за нападение на полицейский участок, сообщает портал "Аль-Ахрам".

Приговор для утверждения направлен к муфтию арабской республики.

По данным следствия, подсудимые в 2015 году напали на полицейский участок в городе Даманхур и ранили одного из сотрудников отдела, а также совершили ряд других диверсий, используя взрывчатку и огнестрельное оружие против сил безопасности и государственных объектов.