СНБО: украинцев не будут наказывать за обход блокирования российских сайтов

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Украинские пользователи не будут караться за обход блокирования российских социальных сетей, заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Валентин Петров.

Ранее компания Mail.Ru Group, которой принадлежат соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", разослала украинским пользователям инструкции, как пользоваться ее сервисами в обход блокировки доступа.

"Мы не касаемся контента, и даже если какой-то пользователь, и сейчас уже много рецептов появилось как обойти (запрет доступа — ред.), пожалуйста, пользуйтесь. Пользователи никоим образом не будут за это караться", — сказал Петров в эфире украинского телеканала "1+1" в четверг вечером.

Также он отметил, что одним из аргументов блокировки российских сайтов является необходимость обеспечения безопасности данных пользователей.

"Данные, которые передаются российским сервисом, согласно российскому законодательству, хранятся в России, находятся в полном распоряжении и под контролем российской стороны, и у нее есть абсолютный и полный доступ к этим данным. А это персональные данные граждан Украины… все это находится под контролем Федеральной службы безопасности ", — считает Петров.

Ранее президент Украины утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду. Как заявили в МИД РФ, Украина, запретив российские соцсети, хочет заблокировать альтернативные источники информации в стране.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко ранее заявил, что в ближайшее время реализовать решение о санкциях невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". Совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко в свою очередь напомнил, что решение о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.