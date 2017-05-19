"Оппозиционный блок" собирается обжаловать запрет российских сайтов в КС

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" намерена обжаловать в Конституционном суде указ президента Украины Петра Порошенко, которым запрещаются на Украине ряд российских интернет-ресурсов, заявил депутат партии Юрий Павленко.

Ранее президент Украины утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу в среду. Как заявили в МИД РФ, Украина, запретив российские соцсети, хочет заблокировать альтернативные источники информации в стране.

"Мы депутаты "Оппозиционного блока" сейчас подготовили конституционное представление и будем через конституционный суд отменять данный указ", — сказал Павленко в эфире украинского телеканала "1+1" в четверг вечером.

Председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко ранее заявил, что в ближайшее время реализовать решение о санкциях невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". Совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко в свою очередь напомнил, что решение о блокировании российских интернет-ресурсов можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.