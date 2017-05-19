В Японии приняли проект, разрешающий передать трон при жизни императора

ТОКИО, 19 мая — РИА Новости. Правительство Японии приняло проект закона, разрешающего передать Хризантемовый трон наследнику при жизни нынешнего императора, сообщает агентство Киодо.

По существующему закону о престолонаследии передача трона происходит после смерти императора его наследнику. Однако в августе прошлого года император Акихито выступил с обращением к народу, в котором дал понять, что хотел бы удалиться от дел по причине преклонного возраста, затрудняющего исполнение обязанностей.

Как ожидается, принятый проект закона сегодня же будет передан на рассмотрение парламента.