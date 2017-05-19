Сопредседатели Минской группы ОБСЕ осудили нарушения перемирия в Карабахе

ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили в четверг заявление, в котором осудили нарушения режима прекращения огня в Карабахе и призвали стороны принять меры к прекращению эскалации конфликта.
В документе отмечается, что есть противоречивые данные об объектах ударов, а также жертвах и убытках. "Сопредседатели осуждают нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта", — подчеркивается в совместном заявлении сопредседателей Игоря Попова (РФ), Ричарда Хогланда (США) и Стефана Висконти (Франция).
Согласно сообщению, посредники и личный представитель председателя ОБСЕ продолжают собирать дополнительные сведения и аналитику, чтобы получить более полную и точную информацию о ситуации.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.