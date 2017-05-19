Сопредседатели Минской группы ОБСЕ осудили нарушения перемирия в Карабахе

ЕРЕВАН, 19 мая – РИА Новости. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили в четверг заявление, в котором осудили нарушения режима прекращения огня в Карабахе и призвали стороны принять меры к прекращению эскалации конфликта.

"По информации, полученной из нескольких достоверных источников, 15 мая ВС Азербайджана нанесли ракетный удар по военной технике по ту сторону линии соприкосновения. Вечером 16 мая и 17 мая армянские ВС ответили огнем из минометов различного калибра. Эти действия обеих сторон являются существенным нарушением режима прекращения огня и вызывают тревогу", — говорится в заявлении на сайте ОБСЕ.

В документе отмечается, что есть противоречивые данные об объектах ударов, а также жертвах и убытках. "Сопредседатели осуждают нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта", — подчеркивается в совместном заявлении сопредседателей Игоря Попова (РФ), Ричарда Хогланда (США) и Стефана Висконти (Франция).

Согласно сообщению, посредники и личный представитель председателя ОБСЕ продолжают собирать дополнительные сведения и аналитику, чтобы получить более полную и точную информацию о ситуации.

В понедельник министерство обороны непризнанной НКР заявило об ударе управляемой ракетой по своему военному объекту на восточном направлении линии соприкосновения, в результате была частично повреждена одна единица боевой техники. По данным ведомства, потерь Армия обороны НКР не понесла. Как утверждают в министерстве, ВС Азербайджана применили ракетный комплекс "Спайк". Ранее ВС Азербайджана сообщили об уничтожении зенитно-ракетного комплекса "Оса", а также транспортно-заряжающей машины в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.