В Венесуэле в ходе протестов убили сотрудника экологической организации

МЕХИКО, 19 мая – РИА Новости. Студент медицинского факультета и сотрудник экологической организации "Зеленый крест", основанной Михаилом Горбачевым, убит в четверг в ходе протестов в Венесуэле, сообщил депутат Национальной ассамблеи Хуан Гуанипа.

"Пол Морено (24 года) был подло сбит белым пикапом Hilux, который ехал в сопровождении мотоциклистов, правосудие их настигнет", – написал Гуанипа в своем микроблоге в Twitter.

По данным портала Nacional, преступление было совершено в момент, когда Морено пытался оказывать помощь пострадавшим от распыленного силами безопасности слезоточивого газа манифестантам в городе Маракайбо. Виновные пока не установлены.

Nacional приводит список всех погибших за время протестов против президента Николаса Мадуро, идущих с начала апреля этого года. Всего в списке 46 фамилий. Протесты начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.