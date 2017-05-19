WP опубликовала запись слов лидера республиканцев о "связях" Трампа с РФ

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Газета Washington Post выступила в четверг с утверждением, что глава республиканской фракции в конгрессе Кевин Маккарти предполагал в частном разговоре, будто тогда еще кандидату в президенты Дональду Трампу платят российские власти. Подтверждений аутентичности записи от фигурантов публикации не приводится.

Газета опубликовала текст, который, как утверждается, является расшифровкой аудиозаписи от 15 июня 2016 года, на которой, предположительно, Маккарти говорит: "Думаю, что (президент РФ Владимир) Путин платит двум людям — Рорабакеру и Трампу". Дана Рорабакер — конгрессмен от Калифорнии, который, как и Трамп, ранее высказывался за сотрудничество с Россией по противодействию терроризму.

Как пишет газета, далее на пленке якобы слышен голос спикера палаты представителей Пола Райана: "Это не под запись". "Никаких утечек, ладно? Так мы и узнаем, что мы тут настоящая семья. Не надо выносить сор из избы", — сказал, по утверждению газеты, Райан.

Газета не приводит источник утечки, однако статья маркирована не Вашингтоном, а Киевом. Утверждается, что разговор состоялся после встречи республиканцев с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Комментариями Райана и Маккарти или их представителей РИА Новости не располагают, Washington Post их тоже не приводит. Белый дом и российские официальные представители многократно опровергали сообщения о возможном финансировании Трампа Россией.

Разговор, как пишет издание, якобы имел место до того, как Трамп был выдвинут в президенты от Республиканской партии, но после того, как стало известно о предположениях, что хакеры взломали компьютеры Национального комитета Демократической партии в США. Впоследствии американские спецслужбы обвинили во взломе российские спецслужбы, на основании чего пришли к выводу о "российском вмешательстве". Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".