WP опубликовала запись слов лидера республиканцев о "связях" Трампа с РФ

ВАШИНГТОН, 19 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Газета Washington Post выступила в четверг с утверждением, что глава республиканской фракции в конгрессе Кевин Маккарти предполагал в частном разговоре, будто тогда еще кандидату в президенты Дональду Трампу платят российские власти. Подтверждений аутентичности записи от фигурантов публикации не приводится.
Как пишет газета, далее на пленке якобы слышен голос спикера палаты представителей Пола Райана: "Это не под запись". "Никаких утечек, ладно? Так мы и узнаем, что мы тут настоящая семья. Не надо выносить сор из избы", — сказал, по утверждению газеты, Райан.
Газета не приводит источник утечки, однако статья маркирована не Вашингтоном, а Киевом. Утверждается, что разговор состоялся после встречи республиканцев с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
Разговор, как пишет издание, якобы имел место до того, как Трамп был выдвинут в президенты от Республиканской партии, но после того, как стало известно о предположениях, что хакеры взломали компьютеры Национального комитета Демократической партии в США. Впоследствии американские спецслужбы обвинили во взломе российские спецслужбы, на основании чего пришли к выводу о "российском вмешательстве". Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты конгресса. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".