Отставной моряк чуть не повторил сценарий Ниццы в Нью-Йорке

Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая — РИА Новости. Автомобиль протаранил пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке в четверг: погибла 18-летняя девушка, еще более 20 человек находятся в больницах с различными травмами. Первой реакцией людей на сообщения о ДТП стали ассоциации с трагическими событиями в Ницце, Берлине и Лондоне. Позднее власти города заявили, что за рулем был отставной военный, а версия теракта не рассматривается.

На место ЧП, которое произошло около полудня по местному времени, были стянуты дополнительные силы полиции, прибыли кареты скорой помощи. Погибла одна девушка, помощь потребовалась как минимум 22 людям, их доставили в больницы с различными травмами, четверо находятся в критическом состоянии. По предварительным данным генконсульства РФ в Нью-Йорке, информации о пострадавших россиянах не поступало.

Новость быстро разошлась по соцсетям и в виде срочных сообщений в телеэфире, вызвав ассоциации с терактами в Ницце, Берлине, Лондоне и Стокгольме, когда террористы таранили мирных жителей, находясь за рулем автомобилей.

Очевидцы рассказали о хаосе первых минут после происшествия. "За две улицы я увидел поднимающийся дым, полицейских, которые перегораживали квартал и пожарных. Было непонятно, что произошло", — отметил один из них. Другие свидетели заявили, что увидели на месте аварии разбросанную одежду и обувь, пострадавшие постепенно приходили в себя. Вскоре всех, кому нужна была медпомощь, отправили в больницы, зевак к месту инцидента не подпускали.

В течение часа Таймс-сквер, обычно заполненная тысячами туристов, практически опустела. Возгорание в протаранившей людей бордовой "Хонде" потушили, полицейские перекрыли близлежащие улицы и перенаправили выходы из метро. Активное в это время движение на 40-50-х улицах в западной части Манхеттена серьезно замедлилось. Дорожные службы города настоятельно рекомендовали всем, кому необходимо попасть в центральную часть города, до вечера пользоваться метро.

Менее чем через два часа после происшествия прибывший на место ЧП мэр Нью-Йорка официально заявил, что правоохранители не рассматривают версию теракта. Виновником ДТП оказался 26-летний житель района Бронкс Ричард Рохас, служивший ранее в ВМС США. Протаранив людей и врезавшись в ограждения тротуара на пересечении 45-й улицы и Бродвея, он пытался сбежать, но был задержан.

По данным полиции, за последние девять лет Рохас был дважды арестован за вождение в нетрезвом виде. После задержания он прошел тест на алкогольное опьянение. Официальных данных пока не поступило, однако, по данным агентства Associated Press, тесты на алкоголь оказались отрицательными, а результаты анализов на содержание в крови наркотических веществ пока неизвестны. Водитель заявил, что "слышал голоса" и думал, что умрет.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Автомобиль наехал на пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Кадры с места ЧП

В последнее время несколько терактов с использованием автомобилей произошло в Европе. Седьмого апреля на высокой скорости грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Погибли три человека. В конце марта в Лондоне британец-исламист Халид Масуд на машине проехал по Вестминстерскому мосту, заехал на тротуар, сбивая людей, у здания парламента его ликвидировал охранник министра обороны Великобритании. Жертвами теракта стали пять человек, были ранены еще 50. В декабре прошлого года грузовик протаранил ярмарку в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. В июле 2016 года водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. Жертвами стали 86 человек, пострадали более 430.