Трамп пообещал, что сотрудники ФБР будут довольны новым руководителем

ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Сотрудники ФБР будут довольны новым руководителем, имя которого будет оглашено вскоре, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Колумбии в Вашингтоне.

"Я думаю, что сотрудники ФБР будут в большом восторге", — сказал Трамп, пообещав "в скором времени" огласит имя нового главы ведомства. "У нас будет выдающийся директор ФБР, и я скоро объявлю об этом", — сказал президент, выразив надежду, что вскоре "все история будет позади".

Трамп уволил прошлого директора ФБР Джеймса Коми на минувшей неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности.

Коми вел расследование в отношении предвыборной кампании Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.