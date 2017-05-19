СМИ: водитель, наехавший на толпу в Нью-Йорке, заявил, что слышал голоса
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Водитель машины, наехавшей на пешеходов в Нью-Йорке на Таймс-сквер, сообщил полиции, что "слышал голоса" и думал, что умрет, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранителей.
Находившийся за рулем автомобиля 26-летний Ричард Рохас после ДТП пытался сбежать, но был задержан. Сейчас он находится в полицейском отделении. Сообщается, что Рохас прошел тест на алкогольное опьянение, результат оказался отрицательным. Сейчас полиция ожидает результатов теста на наркотики.
Один из правоохранителей рассказал, что ветерана военно-морского флота Рохаса задерживали на прошлой неделе за то, что он направил нож на сотрудника нотариальной конторы. Один из полицейских сообщил, что во время прошлого ареста Рохас опасался, что за ним ведется слежка.
© REUTERS / Mike Segar В центре Нью-Йорка на Таймс-Сквер автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и протаранил толпу пешеходов.
В центре Нью-Йорка на Таймс-Сквер автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и протаранил толпу пешеходов.
По последним данным, в результате наезда погиб один человек, около 20 пострадали.
© AP Photo / Mary AltafferВодитель автомобиля пытался сбежать, но был задержан.
Водитель автомобиля пытался сбежать, но был задержан.
У генконсульства России в Нью-Йорке нет данных о россиянах среди пострадавших.
По словам одного из очевидцев, водитель врезался в толпу намеренно.
В полицейском управлении Нью-Йорка считают, что происшествие не связано с терроризмом.
Таймс-Сквер оцеплена полицией.
© REUTERS / Lucas JacksonО происшествии проинформировали президента США Дональда Трампа. Он будет получать обновленную информацию, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
О происшествии проинформировали президента США Дональда Трампа. Он будет получать обновленную информацию, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Друзья подозреваемого рассказали, что после возвращения со службы поведение Рохаса изменилось. Например, Рохас стал писать "сумасшедшие вещи" в интернете. У него также были проблемы с деньгами.
Около полудня в четверг автомобиль совершил наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. В результате погибла 18-летняя девушка, еще более 20 человек находятся в больницах с различными травмами. По предварительным данным генконсульства РФ в Нью-Йорке, информации о пострадавших россиянах не поступало. По словам мэра города Билла Де Блазио, на данный момент инцидент не рассматривается как теракт.
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Автомобиль наехал на пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Кадры с места ЧП