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В мире

СМИ: водитель, наехавший на толпу в Нью-Йорке, заявил, что слышал голоса

Сюжет:
Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке (19)
00:4519.05.2017
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© AFP 2017 / Jewel SamadАвтомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-ЙоркеАвтомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
© AFP 2017 / Jewel Samad

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Водитель машины, наехавшей на пешеходов в Нью-Йорке на Таймс-сквер, сообщил полиции, что "слышал голоса" и думал, что умрет, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранителей.

Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Власти Нью-Йорка не рассматривают инцидент на Таймс-сквер как теракт
Находившийся за рулем автомобиля 26-летний Ричард Рохас после ДТП пытался сбежать, но был задержан. Сейчас он находится в полицейском отделении. Сообщается, что Рохас прошел тест на алкогольное опьянение, результат оказался отрицательным. Сейчас полиция ожидает результатов теста на наркотики.

Один из правоохранителей рассказал, что ветерана военно-морского флота Рохаса задерживали на прошлой неделе за то, что он направил нож на сотрудника нотариальной конторы. Один из полицейских сообщил, что во время прошлого ареста Рохас опасался, что за ним ведется слежка.

Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar В центре Нью-Йорка на Таймс-Сквер автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и протаранил толпу пешеходов.Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. 18 мая 2017
© REUTERS / Mike Segar
В центре Нью-Йорка на Таймс-Сквер автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и протаранил толпу пешеходов.
© REUTERS / Mike SegarПо последним данным, в результате наезда погиб один человек, около 20 пострадали.Место наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
По последним данным, в результате наезда погиб один человек, около 20 пострадали.
© AP Photo / Mary AltafferВодитель автомобиля пытался сбежать, но был задержан.Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Водитель автомобиля пытался сбежать, но был задержан.
© REUTERS / Mike SegarУ генконсульства России в Нью-Йорке нет данных о россиянах среди пострадавших.Пострадавшая в результате наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
У генконсульства России в Нью-Йорке нет данных о россиянах среди пострадавших.
© REUTERS / Lucas JacksonПо словам одного из очевидцев, водитель врезался в толпу намеренно.Место наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
© REUTERS / Lucas Jackson
По словам одного из очевидцев, водитель врезался в толпу намеренно.
© REUTERS / Mike SegarВ полицейском управлении Нью-Йорка считают, что происшествие не связано с терроризмом.Пострадавшие на месте наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
В полицейском управлении Нью-Йорка считают, что происшествие не связано с терроризмом.
© REUTERS / Jeremy SchultzТаймс-Сквер оцеплена полицией.Полицейские на месте наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке
© REUTERS / Jeremy Schultz
Таймс-Сквер оцеплена полицией.
© REUTERS / Lucas JacksonО происшествии проинформировали президента США Дональда Трампа. Он будет получать обновленную информацию, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.Место наезда автомобиля на людей на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. 18 мая 2017
© REUTERS / Lucas Jackson
О происшествии проинформировали президента США Дональда Трампа. Он будет получать обновленную информацию, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
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Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. 18 мая 2017
© REUTERS / Mike Segar
При наезде автомобиля в Нью-Йорке пострадали 22 человека, еще один погиб
Друзья подозреваемого рассказали, что после возвращения со службы поведение Рохаса изменилось. Например, Рохас стал писать "сумасшедшие вещи" в интернете. У него также были проблемы с деньгами.

Около полудня в четверг автомобиль совершил наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. В результате погибла 18-летняя девушка, еще более 20 человек находятся в больницах с различными травмами. По предварительным данным генконсульства РФ в Нью-Йорке, информации о пострадавших россиянах не поступало. По словам мэра города Билла Де Блазио, на данный момент инцидент не рассматривается как теракт.

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© 2017 Associated Press
Автомобиль наехал на пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Кадры с места ЧП
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