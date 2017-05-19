СМИ: водитель, наехавший на толпу в Нью-Йорке, заявил, что слышал голоса

Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке (19)

Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Водитель машины, наехавшей на пешеходов в Нью-Йорке на Таймс-сквер, сообщил полиции, что "слышал голоса" и думал, что умрет, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на правоохранителей.

Находившийся за рулем автомобиля 26-летний Ричард Рохас после ДТП пытался сбежать, но был задержан. Сейчас он находится в полицейском отделении. Сообщается, что Рохас прошел тест на алкогольное опьянение, результат оказался отрицательным. Сейчас полиция ожидает результатов теста на наркотики.

Один из правоохранителей рассказал, что ветерана военно-морского флота Рохаса задерживали на прошлой неделе за то, что он направил нож на сотрудника нотариальной конторы. Один из полицейских сообщил, что во время прошлого ареста Рохас опасался, что за ним ведется слежка.

Друзья подозреваемого рассказали, что после возвращения со службы поведение Рохаса изменилось. Например, Рохас стал писать "сумасшедшие вещи" в интернете. У него также были проблемы с деньгами.

Около полудня в четверг автомобиль совершил наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. В результате погибла 18-летняя девушка, еще более 20 человек находятся в больницах с различными травмами. По предварительным данным генконсульства РФ в Нью-Йорке, информации о пострадавших россиянах не поступало. По словам мэра города Билла Де Блазио, на данный момент инцидент не рассматривается как теракт.