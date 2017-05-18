Трамп заявил, что не просил Коми прекратить расследование против Флинна

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отрицает, что просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование так называемых "российских связей" своего окружения.

"Нет", — ответил Трамп на пресс-конференции на вопрос журналиста, просил ли он когда-либо Коми прекратить расследование против своего бывшего советника Майкла Флинна.

Президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Коми на прошлой неделе. По заявлению Коми, Трамп предполагал ему "выбросить из головы" расследование в отношении экс-советника президента, Майкла Флинна. В США многие расценили подобную информацию как давление на ФБР и "воспрепятствование правосудию".

Флинн был вынужден уйти в отставку в феврале после того, как выяснилось, что он неверно проинформировал Белый дом о своих контактах с послом РФ в США Сергеем Кисляком. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

Кроме того, ФБР расследует и другие контакты Флинна с российскими представителями.