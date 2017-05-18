В Милане мигрант с ножом напал на правоохранителей

РИМ, 18 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Мигрант напал с ножом на правоохранителей в Милане, ранения получили сотрудник полиции и военный.

Milano, militare e poliziotto accoltellati in stazione Centrale durante un controllo: non sono gravi https://t.co/KHDSfOCRoc — la Repubblica (@repubblica) 18 мая 2017 г.

​Нападение произошло в четверг вечером на центральном вокзале северной столицы Италии. Как сообщает газета La Repubblica, в ходе обычной проверки документов гражданин одной из североафриканских стран выхватил нож и атаковал стражей порядка. Нападавшего схватили. Как оказалось, ранее он уже привлекался к ответственности за наркотики.

Полицейский получил ранение руки, военный – шеи, оба они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Издание отмечает, что миланский вокзал две недели назад стал местом проведения крупной операции по массовой проверке мигрантов. Тогда было задержано порядка 50 человек.