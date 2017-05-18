Лавров в шутку предостерег генсека Совета Европы от передачи "секретов"

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров перед началом переговоров с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом пошутил на тему "секретов", которые ему якобы передал президент США Дональд Трамп. Видео обмена репликами появилось на странице МИД России в Twitter.

#Ягланд: У Вас не будет проблем с фотографиями протокольной съемки?#Лавров: Зависит от того, какого рода секреты Вы мне сообщите. pic.twitter.com/EGKkOmWP2D — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 18 мая 2017 г.

​"У вас не будет проблем с фотографиями протокольной съемки?" – спросил Лаврова Ягланд.

"Зависит от того, какого рода секреты вы мне сообщите", — ответил российский министр.

Шутка главы МИД относилась к сообщению газеты Washington Post о том, что Трамп на встрече с Лавровым 10 мая якобы раскрыл некие сведения, которые скомпрометировали "критически важный источник разведывательной информации" по группировке "Исламское государство"*.

Лавров впоследствии отметил, что работа американских СМИ напоминает известную советскую шутку о том, что "есть газета "Правда", в которой нет известий, и есть газета "Известия", в которой нет правды". Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал скандал вокруг разговора Трампа и Лаврова "политической шизофренией".

*Террористическая организация, запрещенная в России.