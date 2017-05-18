В Каракасе вновь произошли столкновения, среди раненых есть журналист

Сотрудники полиции на акциях протеста в Каракасе, Венесуэла

Сотрудники полиции на акциях протеста в Каракасе, Венесуэла

МЕХИКО, 18 мая – РИА Новости. Новые столкновения между демонстрантами и силами безопасности произошли в четверг в столице Венесуэлы Каракасе, есть раненые, сообщает портал Nacional.

Reportan enfrentamientos entre GNB y manifestantes en Mérida https://t.co/20VeCoacIf pic.twitter.com/txjISZlyG5 — El Nacional (@ElNacionalWeb) 18 мая 2017 г.

​Национальная боливарианская гвардия применила слезоточивый газ против манифестантов на одной из центральных автомагистралей имени Франсиско Фахардо. Среди раненых есть один журналист.

На месте столкновений находятся четыре полицейских бронетранспортера и водометы. Силы правопорядка помешали митингующим дойти маршем до министерства внутренних дел Венесуэлы, где они собирались потребовать прекращения нападений на манифестантов.

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, за это время убито более 40 человек.