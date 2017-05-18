В Каракасе вновь произошли столкновения, среди раненых есть журналист
23:2318.05.2017
(обновлено: 23:29 18.05.2017)
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МЕХИКО, 18 мая – РИА Новости. Новые столкновения между демонстрантами и силами безопасности произошли в четверг в столице Венесуэлы Каракасе, есть раненые, сообщает портал Nacional.
Национальная боливарианская гвардия применила слезоточивый газ против манифестантов на одной из центральных автомагистралей имени Франсиско Фахардо. Среди раненых есть один журналист.
На месте столкновений находятся четыре полицейских бронетранспортера и водометы. Силы правопорядка помешали митингующим дойти маршем до министерства внутренних дел Венесуэлы, где они собирались потребовать прекращения нападений на манифестантов.
Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, за это время убито более 40 человек.
© AFP 2017 / Juan BarretoДемонстранты вот уже месяц протестуют на улицах крупных городов Венесуэлы, требуя проведения досрочных выборов и отставки членов Верховного суда страны, которые попытались ограничить полномочия оппозиционной Национальной ассамблеи.
Демонстранты вот уже месяц протестуют на улицах крупных городов Венесуэлы, требуя проведения досрочных выборов и отставки членов Верховного суда страны, которые попытались ограничить полномочия оппозиционной Национальной ассамблеи.
© AFP 2017 / Juan BarretoВ ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку в Венесуэле погибли более 30 человек.
В ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку в Венесуэле погибли более 30 человек.
Начиная с 4 апреля, когда начались протесты, в Венесуэле было задержано более полутора тысяч человек.
На фоне продолжающихся беспорядков власти Венесуэлы ввели на полгода запрет на ношение оружия на территории страны.
© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtВ ответ на действия протестующих оппозиционеров, президент страны Николас Мадуро решил созвать учредительное собрание, чтобы внести изменения в Конституцию страны.
В ответ на действия протестующих оппозиционеров, президент страны Николас Мадуро решил созвать учредительное собрание, чтобы внести изменения в Конституцию страны.
© AFP 2017 / Federico ParraГолосование по выбору национального учредительного собрания предполагается провести в ближайшие две недели. Избираться его члены будут, по словам Мадуро, тайным всеобщим голосованием.
Голосование по выбору национального учредительного собрания предполагается провести в ближайшие две недели. Избираться его члены будут, по словам Мадуро, тайным всеобщим голосованием.
© AFP 2017 / Juan BarretoРешение Мадуро вызвало резкую критику оппозиции. Глава парламента Хулио Борхес назвал решение президента нарушением конституции и государственным переворотом, и призвал граждан страны к сопротивлению.
Решение Мадуро вызвало резкую критику оппозиции. Глава парламента Хулио Борхес назвал решение президента нарушением конституции и государственным переворотом, и призвал граждан страны к сопротивлению.
На следующий же день оппозиция пыталась провести марш по одной из основных автотрасс Каракаса.
© AFP 2017 / Juan BarretoСилы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона людей с магистрали имени Франсиско Фахардо.
Силы правопорядка применили слезоточивый газ для разгона людей с магистрали имени Франсиско Фахардо.
В итоге манифестантам не удалось дойти до намеченной ими точки. В некоторых местах оппозиционеры стали воздвигать баррикады.
© AFP 2017 / Juan BarretoВ ходе разгона маршей оппозиции в Каракасе был убит 17-летний молодой человек. Это произошло, когда сотрудники национальной боливарианской гвардии разгоняли марш в районе проспекта Лас-Мерседес.
В ходе разгона маршей оппозиции в Каракасе был убит 17-летний молодой человек. Это произошло, когда сотрудники национальной боливарианской гвардии разгоняли марш в районе проспекта Лас-Мерседес.
© AFP 2017 / Carlos BecerraВ больницы Каракаса 3 мая были доставлены более 160 человек, пострадавших от действий гвардейцев на акции протеста.
В больницы Каракаса 3 мая были доставлены более 160 человек, пострадавших от действий гвардейцев на акции протеста.
© AFP 2017 / Federico ParraОколо 130 человек в результате столкновений с полицией получили травмы, 17 - отравились слезоточивым газом, восемь протестующих получили ранения дробью, а двое были доставлены в больницы с ожогами.
Около 130 человек в результате столкновений с полицией получили травмы, 17 - отравились слезоточивым газом, восемь протестующих получили ранения дробью, а двое были доставлены в больницы с ожогами.
© AFP 2017 / Ronaldo SchemidtВ результате столкновений полиции с протестующими пострадали вице-спикер парламента и несколько депутатов. В одного из них попала граната со слезоточивым газом.
В результате столкновений полиции с протестующими пострадали вице-спикер парламента и несколько депутатов. В одного из них попала граната со слезоточивым газом.
© REUTERS / Marco BelloГенеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас осудила действия сотрудников правоохранительных органов. "Мы не можем требовать мирного и законного образа действий от граждан, если государство принимает решения, которые не согласуются с законом", – заявила она.
Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас осудила действия сотрудников правоохранительных органов. "Мы не можем требовать мирного и законного образа действий от граждан, если государство принимает решения, которые не согласуются с законом", – заявила она.