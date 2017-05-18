Трамп назвал Либермана одним из основных кандидатов на пост главы ФБР

ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в скором времени примет решение в отношении кандидатуры нового главы ФБР, в числе основных претендентов – экс-сенатор Джон Либерман.

"Мы очень близки (к выбору) директора ФБР", — сообщил Трамп прессе после приветствия находящегося в Вашингтоне с официальным визитом президента Колумбии. Трамп утвердительно ответил на вопрос, является ли Либерман одним из основных кандидатов, о чем сообщили СМИ в четверг.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что Трамп намерен объявить имя нового главы ведомства до того, как в пятницу отправится в свое первое зарубежное турне.

В среду Трамп лично встретился с 75-летним Либерманом и еще тремя кандидатами на пост — исполняющим обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбом, экс-губернатором Оклахомы Фрэнком Китингом и ветераном ФБР Ричардом Макфили.

Трамп уволил прошлого директора ФБР Джеймса Коми на минувшей неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности.