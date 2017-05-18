Информатор Wikileaks Мэннинг впервые показала свое фото после смены пола

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Информатор Wikileaks Челси Мэннинг опубликовала в Instagram свою фотографию после выхода из тюрьмы.

Okay, so here I am everyone!! 😜.. #HelloWorld Публикация от Chelsea E. Manning (@xychelsea87) Май 18 2017 в 9:55 PDT

Военнослужащий армии США Брэдли Мэннинг был арестован в Ираке в 2010 году. Он признался в том, что передал сайту WikiLeaks для публикации видеозапись ударов с воздуха, в результате которых были убиты мирные граждане, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и сотни тысяч дипломатических и военных документов.

В 2013 году Мэннинг был приговорен к 35 годам заключения. Впервые в истории американских вооруженных сил Мэннингу было разрешено пройти курс гормональной терапии для превращения в женщину, оставаясь при этом в заключении. В 2014 Мэннинг взяла имя Челси Элизабет и была признана судом женщиной.

Мэннинг вышла на свободу в среду 17 мая после того, как ее срок заключения был сокращен президентом Обамой в последние дни его нахождения в должности главы государства. После освобождения она будет числиться в составе вооруженных сил страны.