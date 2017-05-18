Британский эксперт назвал манифест консерваторов "рецептом несчастья"

ЛОНДОН, 18 мая – РИА Новости. Британский эксперт, главный редактор парламентского журнала Politics First Маркус Пападопулос назвал опубликованный в четверг предвыборный манифест Консервативной партии "рецептом несчастья" не только для людей, но и для животных.

"Манифест Консервативной партии – это рецепт несчастья для миллионов людей в Великобритании, он только усугубит уже существующие проблемы страны. Консервативный манифест ударит по наиболее уязвимым людям в Британии через жестокие, идеологически мотивированные меры", — заявил Пападопулос РИА Новости.

"От приватизации NHS (Национальной системы здравоохранения) до урезания бюджетов инвалидов и психически больных людей, до отказа вытащить из-за черты бедности четыре миллиона детей в Британии, до лишения пенсионеров гарантий пенсий, льгот на зимнее энергообеспечение и контроля за собственными домами, до создания угрозы тысячам британских рабочих мест, британской промышленности и иностранным инвестициям в Британию через полное отсутствие стратегического плана по Brexit", — отметил эксперт.

Обещание консерваторов увеличить финансирование Национальной системы здравоохранения на 8 миллиардов фунтов стерлингов ранее уже подверглось критике Британской медицинской ассоциации, заявившей, что консерваторы "пытаются пустить пыль в глаза". Манифест также предполагает изменение правил получения социальной помощи, вызвавшее критику со стороны политических оппонентов. Если раньше право на бесплатную социальную помощь предоставлялось всем, у кого состояние не превышало 23 тысячи 250 фунтов стерлингов, то теперь лимит будет повышен до 100 тысяч фунтов, однако в него будет включена стоимость недвижимости.

Кроме того, платежи за социальную помощь, согласно планам консерваторов, могут откладываться до смерти человека. Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал идею "налогом на деменцию", а лидер либерал-демократов Тим Фэррон и вовсе обвинил Консервативную партию в безжалостности по отношению к самым уязвимым слоям населения.

Внешнеполитические обещания консерваторов также разочаровали эксперта. "Что касается внешней политики, манифест консерваторов предполагает, что Британия останется абсолютно непоколебимой в своей поддержке НАТО и деятельности НАТО", — отмечает он.

По мнению Пападопулоса, консерваторы представляют собой серьезную угрозу не только для детей, но и животных.

"Это серьезно коснется не только людей, но и дикой природы в Британии, так как в манифесте содержится обещание возобновить охоту на лис, оленей и зайцев, которая является худшей формой насилия над животными. Более 80% британцев поддерживают запрет на охоту с собаками, и, несмотря на это, Тереза Мэй игнорирует общественное мнение, чтобы удовлетворить сообщество охотников Британии, составляющее менее процента от британского населения, но являющееся важной частью Консервативной партии и жертвующее тори миллионы фунтов стерлингов. Подводя итог, консервативный манифест представляет собой варварство в отношении как людей, так и животных", — отметил эксперт.