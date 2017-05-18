Названо имя водителя, совершившего наезд на толпу в Нью-Йорке
21:5918.05.2017
(обновлено: 22:01 18.05.2017)
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Водителем, совершившим наезд на толпу на площади Таймс-сквер, был 26-летний житель Бронкса по имени Ричард Рохас, сообщили в департаменте полиции Нью-Йорка.
По данным полицейских, водитель двигался на высокой скорости и вылетел за пределы проезжей части. В результате погиб один человек, 22 человека получили травмы, из них четверо — серьезные.
Сообщается, что пострадавшие были доставлены в госпиталь. Сотрудники правоохранительных органов продолжают вести расследование инцидента.
© REUTERS / Mike Segar В центре Нью-Йорка на Таймс-Сквер автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и протаранил толпу пешеходов.
В центре Нью-Йорка на Таймс-Сквер автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и протаранил толпу пешеходов.
По последним данным, в результате наезда погиб один человек, около 20 пострадали.
© AP Photo / Mary AltafferВодитель автомобиля пытался сбежать, но был задержан.
Водитель автомобиля пытался сбежать, но был задержан.
У генконсульства России в Нью-Йорке нет данных о россиянах среди пострадавших.
По словам одного из очевидцев, водитель врезался в толпу намеренно.
В полицейском управлении Нью-Йорка считают, что происшествие не связано с терроризмом.
Таймс-Сквер оцеплена полицией.
© REUTERS / Lucas JacksonО происшествии проинформировали президента США Дональда Трампа. Он будет получать обновленную информацию, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
О происшествии проинформировали президента США Дональда Трампа. Он будет получать обновленную информацию, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.