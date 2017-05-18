Названо имя водителя, совершившего наезд на толпу в Нью-Йорке

Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке (18)

Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

Автомобиль, врезавшийся в толпу пешеходов на Таймс-Сквер в Нью-Йорке

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Водителем, совершившим наезд на толпу на площади Таймс-сквер, был 26-летний житель Бронкса по имени Ричард Рохас, сообщили в департаменте полиции Нью-Йорка.

По данным полицейских, водитель двигался на высокой скорости и вылетел за пределы проезжей части. В результате погиб один человек, 22 человека получили травмы, из них четверо — серьезные.

Сообщается, что пострадавшие были доставлены в госпиталь. Сотрудники правоохранительных органов продолжают вести расследование инцидента.