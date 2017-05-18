Ле Пен подтвердила, что будет участвовать в парламентских выборах

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что будет участвовать в парламентских выборах, которые пройдут во Франции в два тура 11 и 18 июня.

Марин Ле Пен намерена баллотироваться в Национальное собрание от коммуны Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале), где во втором туре президентских выборов она получила более 58% голосов избирателей.

"Я не особенно колебалась, я просто ждала возможности объявить об этом публично. Я очень глубоко связана с жителями этого шахтерского региона", — заявила Ле Пен в эфире телеканала TF1.

Второй тур выборов президента Франции прошел в воскресенье, 7 мая. Согласно окончательным данным МВД, основатель движения "Вперед", позднее переименованного во "Вперед, республика", Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов.