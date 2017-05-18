США и Евросоюз проведут срочные консультации по авиабезопасности

БРЮССЕЛЬ, 18 мая — РИА Новости, Александр Шишло. США и Евросоюз договорились в срочном порядке начать двухсторонние консультации с целью оценки угроз авиационной безопасности, сообщил в четверг еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос.

В среду он и еврокомиссар по транспорту Виолетта Булц провели в Брюсселе переговоры с заместителем главы МВД США Элейном Дьюком. Встреча состоялась по итогам телефонного разговора, инициированного европейской стороной после того, как появилась информация о намерениях США запретить перевозку ноутбуков в салонах самолетов, направляющихся в страну. Как сообщила в четверг телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на неназванного европейского чиновника, в ходе переговоров власти США и ЕС отказались от идеи запретить пронос ноутбуков и планшетов в салон самолета на авиарейсах из стран Европы в Штаты.

"Мы договорились в срочном порядке начать процесс экспертных консультаций для оценки угроз и обсуждения наших мер противодействия. Все это с целью защитить авиапассажиров, а также предотвратить срывы авиационного трафика ", — сказал Авромопулос журналистам.

Как заявил ранее в четверг официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, США на переговорах с ЕС в среду не объявляли о введении запрета на ноутбуки на борту самолетов.

В минувший четверг агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность распространения запрета на пронос ноутбуков в салоны самолетов, следующих в Америку из некоторых европейских стран.