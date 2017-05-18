МИД предупредил о последствиях одобрения в Канаде версии "акта Магнитского"

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Одобрение парламентом Канады местной версии "акта Магнитского" нанесет ощутимый ущерб отношениям с Москвой, говорится в комментарии МИД РФ.

"Вынуждены предупредить официальную Оттаву, что считаем активную поддержку ею канадской версии американского "закона имени С.Магнитского", в котором России пытаются предъявлять надуманные правозащитные претензии, очередным откровенно недружественным шагом. В случае одобрения Парламентом Канады данного санкционного законодательного акта отношениям между нашими странами, и без того переживающим не лучшие времена, будет нанесен ощутимый ущерб", — говорится в комментарии.

В нем отмечается, что "в проигрыше окажется сама Канада, чьи власти, идя на поводу у ангажированных деятелей типа британского финансового мошенника У.Браудера, вместо развития взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в экономической сфере и освоении Арктики, предпочитают самоизолироваться от России".

"В Оттаве, конечно, вольны поступать, как им вздумается, но это недальновидная политика", — заявляет МИД России.