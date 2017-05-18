После ЧП в Нью-Йорке четверо пострадавших находятся в критическом состоянии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Состояние четырех человек после наезда автомобиля на пешеходов в центре Нью-Йорка оценивается как критическое, еще троих — как серьезное, заявил комиссар пожарной службы Дэниэл Нигро.

"Четыре пациента в критическом состоянии были вывезены с места происшествия… с различными травмами, в том числе открытыми переломами и многочисленными повреждениями", — заявил Нигро в эфире телеканала CBS, отметив, что на данный момент благодаря оперативной медицинской помощи угрозы их жизням нет.

"Еще трое пострадавших получили крайне серьезные, но не критические травмы, они также были направлены в ближайшие больницы, 15 человек получили менее серьезные травмы", — добавил он.

Ранее в четверг автомобиль совершил наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. В результате погибла 18-летняя девушка, ее 13-летняя сестра и еще более 20 человек находятся в больницах с различными травмами. По предварительным данным генконсульства РФ в Нью-Йорке, информации о пострадавших россиянах не поступало. По словам мэра города Билла Де Блазио, на данный момент инцидент не рассматривается как теракт.