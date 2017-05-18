Российский представитель в ОБСЕ назвал русофобию украинской госполитикой

ВЕНА, 18 мая — РИА Новости. Русофобия в различных ее проявлениях становится на Украине государственной политикой, что приводит к притеснению части населения за использование русского языка, заявил в четверг в своем выступлении на постоянном совете ОБСЕ заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Балакин.

Он напомнил, что во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, который утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В среду указ президента Украины был опубликован в правительственной газете и вступил в силу.

"Эти действия, идущие вразрез с обязательствами Украины в сфере прав человека и свободы слова, ещё больше ограничили русскоязычную часть населения страны в праве на свободный доступ к информации и общение на родном языке. Почему-то не слышим в этом зале возмущения со стороны западных стран, традиционно пекущихся о свободе слова", — заявил Балакин.

Кроме того, он отметил, что под запретом на Украине теперь и георгиевская ленточка, которая считается одним из символов победы над нацизмом. Ранее Верховная рада Украины приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

"Это возмутительно и прискорбно, но не должно никого удивлять, поскольку русофобия, поощрение неонацизма и стирание исторической памяти на Украине возведены в ранг государственной политики", — добавил он.

По итогам заседания в беседе с корреспондентом РИА Новости он добавил, что "западные страны в ОБСЕ в упор не видят нарушений Украиной фундаментальных принципов свободы слова и вероисповедания, игнорируя вопиющие попытки Киева замкнуть население своей страны во лжи и ненависти к России".

"Тем самым в очередной раз демонстрируются двойные стандарты в правозащитной сфере", — добавил он.

Как ранее заявлял РИА Новости глава российской миссии Александр Лукашевич, украинская власть, которая на днях получила поддержку в виде безвизового режима въездов в ЕС для граждан Украины, "начинает грубо топтать гражданские права своего населения и нарушать международные обязательства, которые Украина имеет по линии ОБСЕ и других международных организаций".

"Здесь речь идет о жесткой дискриминационной мере, которая вписывается в общий курс украинского руководства на осложнение отношений с Россией", — отмечал Лукашевич.